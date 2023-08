Un vero e proprio giallo è quello che ha colpito e sconvolto la città di Catania, in Sicilia. Maria Guerrera, 35enne del posto, è stata ritrovata ormai senza vita, dopo che si era allontanata da casa, lo scorso 25 luglio, senza un motivo apparente.

Sono in corso tutte le indagini del caso per questa vicenda, che per ora sembra essere avvolta nel mistero. Gli inquirenti vogliono capire cosa è successo e come purtroppo, è deceduta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati lo scorso 25 luglio. Precisamente nella casa della famiglia, che si trova nella città di Catania, in Sicilia.

La donna di 35 anni si era allontanata dalla sua abitazione, senza però farne mai ritorno. I familiari preoccupati, non vedendola rientrare, hanno subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e da lì sono partite le ricerche del caso.

Tuttavia, in queste ultime ore è arrivata la notizia straziante, che nessuno avrebbe mai voluto conoscere. Nel pomeriggio di lunedì 31 luglio, hanno ritrovato il corpo della giovane ormai senza vita, su una scogliera.

I Vigili del fuoco, con la squadra dei sommozzatori, sono riusciti a recuperarlo e ad identificarlo dopo diverso tempo. Ora hanno disposto il trasferimento nell’obitorio dell’ospedale locale, per tutti gli accertamenti del caso.

Il messaggio di cordoglio per il decesso di Maria Guerrera

Le forze dell’ordine dal momento della sua scomparsa, hanno fatto tutte le indagini del caso. Tutta la comunità era con il fiato sospeso per la ragazza, ma alla fine è arrivato il triste epilogo. Sulla pagina Facebook S.Aituzza hanno scritto:

Dopo tante ricerche per la ragazza scomparsa il giorno 25 luglio, Maria Guerrera, detta anche ‘Pilu russo’, è volata in cielo. Noi amministratori poniamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia.