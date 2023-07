Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella serata di giovedì 27 luglio, tra Cellamare e Noicattaro. Purtroppo ad avere la peggio una 13enne, che era in macchina con sua madre. Dopo esser stata sbalzata fuori dal veicolo, è deceduta sul colpo.

Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per capire la dinamica. La madre che era alla guida del veicolo, ora si trova ricoverata in ospedale, anche se sta bene, è in stato di shock.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 27 luglio. Precisamente sulla strada provinciale 99, che collega Cellamare a Noicattaro, che si trova nella provincia di Bari.

La donna era alla guida del suo veicolo, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ne ha perso il controllo.

Con la sua auto si è girata più volte su sé stessa ed alla fine ha finito la sua corsa contro un muretto. La 13enne che era in auto e che sembrerebbe stava senza cintura di sicurezza, è stata sbalzata fuori dal veicolo.

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso della 13enne ed il cordoglio sui social del sindaco

I medici intervenuti hanno cercato di rianimarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. La madre non ha riportato traumi gravi, ma per la grave perdita subita, ora si trova ricoverata in ospedale.

La comunità è sconvolta ed addolorata dalla perdita di Benedetta, questo è il nome della ragazzina. Lo stesso sindaco di Bari, Gianluca Vurchio che in un post sui social, ha scritto: