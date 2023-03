Giallo di Polignano, risolto il mistero dell'uomo e del bambino dati per scomparsi: sono tornati regolarmente in Polonia

Un mistero che è durato circa 2 settimane, è quello dell’uomo e del bambino che sono stati dati per scomparsi nel comune di Polignano a Mare. I carabinieri in queste ultime ore sono riusciti a risolvere il giallo, anche grazie a tutte le indagini del caso.

Le forze dell’ordine hanno scoperto che i due, che effettivamente erano padre e figlio, erano in vacanza in Italia da due settimane. In queste ultime ore sono rientrati in Polonia regolarmente.

I fatti sono iniziati il 24 febbraio, nel comune di Polignano a Mare, nella provincia di Bari. Un operatore del posto ha lanciato l’allarme dopo aver trovato degli indumenti sulla scogliera, di Largo Ardito.

Erano due giubbetti ed un paio di scarpe, che appartenevano proprio ad un adulto e ad un bimbo di circa 10 anni. Poco prima, altri abitanti li avevano visti su quel posto e tutti credevano che si fossero tuffati in mare, senza più riemergere.

Vista la gravità dei fatti, gli agenti dopo il racconto, hanno avviato tutte le ricerche del caso. Per due giorni hanno cercato in acqua e sulla terra, ma visto che non c’erano denunce di scomparse e nemmeno tracce dei due, hanno deciso di interrompere le operazioni.

Pochi giorni dopo, grazie all’aiuto di alcuni cittadini, sono riusciti a fare un identikit, che hanno deciso di diffondere con la speranza di avere delle notizie.

Uomo e bambino scomparsi: risolto il giallo

In queste ultime ore, è arrivata la svolta definitiva. Come si ipotizzava all’inizio, i due non erano italiani, ma bensì turisti che erano venuti in vacanza qui per circa 2 settimane. Alla fine sono tornati in Polonia regolarmente.

Riguardo gli indumenti abbandonati sulla scogliera, sembrerebbe che i due li abbiano lasciati poiché non ne avevano bisogno e speravano che, qualcun altro meno fortunato li trovasse.

Il caso che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità, per fortuna ha avuto un risvolto positivo. I due sono tornati nella loro abitazione sani e salvi.