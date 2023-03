Nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, i carabinieri della stazione di Polignano a Mare hanno deciso di diffondere l’identikit dell’uomo e del bambino scomparsi. Al momento non risulta esserci nessuna denuncia e quindi il giallo diventa sempre più fitto.

Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini su questa vicenda. Nonostante il passare dei giorni, non hanno ancora trovato una risposta. Hanno anche deciso di interrompere le ricerche.

I fatti risalgono alla giornata dello scorso 24 febbraio. Sono avvenuti precisamente sul Largo Ardito, su una scogliera a Polignano a Mare, che si trova nella provincia di Bari.

Un operatore del posto ha allertato le forze dell’ordine, poiché ha trovato sul posto gli indumenti di un adulto e di un bimbo di circa 10 anni. Poco tempo prima li aveva visti su quello stesso punto.

Gli inquirenti, considerata la dinamica dei fatti, sono presto intervenuti sul posto. Per questo motivo, dopo aver sequestrato quegli indumenti per repertarli, hanno avviato anche tutte le ricerche.

I Vigili del Fuoco, i sommozzatori e tutte le forze dell’ordine, per 3 lunghi giorni hanno portato avanti tutte le indagini del caso. Hanno perlustrato la zona via mare e via terra, ma dei due scomparsi non hanno trovato alcuna traccia.

L’identikit sull’uomo e sul bambino scomparsi

Al momento le indagini degli agenti non sono ancora chiuse. Grazie anche alle testimonianze di altre persone del posto, che il giorno prima avevano avvistato i due in quella zona, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire un loro identikit.

Le ipotesi per ora sono ancora tante. Non c’è ancora una risposta a questo giallo, che sta tenendo tutta la comunità con il fiato sospeso.

Gli inquirenti non escludono nemmeno la possibilità che si tratti di persone provenienti dall’estero. Tutte le piste sono ancora tutte aperte. Hanno deciso di diffondere l’identikit, con la speranza di ricevere ulteriori segnalazioni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda.