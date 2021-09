Dolore e lacrime a Roma, dove il noto registra televisivo Massimo Manni è stato trovato senza vita nel suo appartamento, situato vicino a piazzale Clodio.

Le forze dell’ordine, dopo il loro intervento, hanno aperto un fascicolo di indagine per omicidio. Sono state rinvenute delle tracce di sangue. Sarà soltanto il risultato dell’autopsia, disposta dal pm di turno, a rivelare l’esatta causa della morte del regista.

La sorella dell’uomo è convinta che sia morto a seguito di un malore e che abbia battuto la testa in modo accidentale. Ecco quanto ha dichiarato all’Agi:

È probabilmente caduto e si è rotto la testa dopo un infarto. Siamo stati fino alle 2 di notte. Faranno l’autopsia e ne sapremo di più, ma assolutamente non è un omicidio. L’esame autoptico si fa come prassi. Siamo senza parole.

La tragedia è accaduta lo scorso giovedì. I familiari preoccupati dal fatto che non lo sentivano da qualche giorno, hanno lanciato l’allarme al 118. Gli operatori sanitari si sono recati sul posto in compagnia degli uomini dei Vigili Del Fuoco. Massimo Manni è stato trovato senza vita sul pavimento della sua camera da letto, circondato da macchie di sangue.

Lo stesso giorno, il regista televisivo aveva un appuntamento di lavoro, al quale però non si è presentato.

Bisognerà ora attendere i risultati dell’esame autoptico, che chiariranno la causa effettiva della sua morte.

Chi era Massimo Manni

Massimo Manni aveva 61 anni e lavorava come regista per La7. Era entrato a far parte nel mondo televisivo nel 1986 e ci era rimasto fino ad oggi.

Tra le sue regie ricordiamo dal 2000 al 2010 “Otto e mezzo“, il programma tv condotto da Lilli Gruber, “Il processo di Biscardi” e la prima edizione del programma “In Onda“.

In queste ore, la sua morte è avvolta nel mistero e gli inquirenti stanno indagando per omicidio. Bisognerà attendere le prossime ore.

