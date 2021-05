Maxi voragine nel rione Sanità di Napoli, sul posto i vigili del fuoco

La voragine è stata provocata dal maltempo. Non si registrano feriti e danni alle abitazioni

Il maltempo è tornato a far danni e a Napoli ha provocato una maxi voragine nel rione Sanità. Fortunatamente, nonostante il danno, non si sono registrati feriti e danni strutturali alle abitazioni. Subito dopo il verificarsi del drammatico evento, è stato fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Nella notte tra venerdì 14 maggio e sabato 15 maggio una maxi voragine si è registrata nel rione sanità di Napoli. Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco i quali hanno provveduto a mettere immediatamente in sicurezza la zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni alle abitazioni.

Dopo l’intervento di messa in sicurezza della zona, i vigili del fuoco hanno eseguito degli accertamenti per far luce sull’apertura della voragine. Senza dubbio il maltempo è la causa principale di questo drammatico evento. Infatti, nelle ultime 48 ore nel nostro Paese è caduta una pioggia abbondante che ha colpito maggiormente alcune regioni. Tra queste, la Campania è stata una delle regioni più colpite.

Maxi voragine a Napoli, il racconto dei testimoni

Stando alle parole di quelli che hanno assistito al drammatico evento, un primo allarme sarebbe scattato nella serata di venerdì 14 maggio, intorno alle 22:30. Alcuni abitanti della zona, infatti, avrebbe sentito inizialmente dei rumori per poi percepire, all’improvviso, un boato.

Usciti a quel punto dalle loro abitazioni, i residenti hanno assistito al crollo. La maxi voragine è di circa 20 metri di diametro ed ha una profondità di circa 6 metri. C’è da dire che fortunatamente non si sono verificati danni importanti riguardo i cittadini e le abitazioni.

La consigliera della municipalità 3 di Napoli, Giuliana De Lorenzo, ha comunicato la disavventura tramite un post su Facebook. Queste sono state le parole della consigliera: