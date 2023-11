Si chiamava Gianluca Lombardo il giovane di soli 26 anni che nella serata di ieri, domenica 19 novembre, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Sicilia. Fatale lo schianto della sua auto contro un’altra vettura, su cui viaggiava una famiglia intera.

Domenica di sangue sulle strade della Sicilia, con un tremendo incidente stradale che purtroppo ha causato una vittima molto giovane.

Il sinistro si è verificato per cause in corso di accertamento a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nei pressi del lido Marinella.

L’impatto frontale ha visto coinvolte due auto, finite entrambe distrutte.

Su una, una Fiat Seicento, viaggiava da solo il 26enne Gianluca Lombardo. Il suo corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e per lui i soccorritori non sono riusciti a far nulla, se non constatarne il decesso.

Sull’altra, una Dacia Duster, invece, viaggiava un’intera famiglia. Un uomo, sua moglie e i loro tre bambini.

Il conducente è rimasto gravemente ferito e dopo lo schianto ha avuto un infarto. I soccorritori medici lo hanno rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

La donna e i bambini, fortunatamente, avrebbero riportato solo lievi traumi ed escoriazioni.

Cordoglio per la morte di Gianluca Lombardo

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Tutti sono increduli e scioccati per una tragedia immane, che ha messo fine alla vita di un ragazzo molto giovane, conosciuto e ben voluto da tutti in città.

Il mondo è stato così crudele con te, la vita così ingiusta che non me ne capacito. Eri amico di tutti, avevi un cuore grande, troppo grande, anche con chi non lo meritava. Avevi una vita davanti, tanti progetti che volevi realizzare con la tua fatica, senza chiedere niente a nessuno. Avevi un animo buono, voglio ricordarti per sempre così.

Questo uno dei tanti messaggi lasciati sui social in memoria del 26enne, che è stato ricordato anche dall’amministrazione comunale: