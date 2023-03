Ieri sera, nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è giocata Italia – Inghilterra, valevole per le qualificazioni ai campionati europei di Germania 2024, la prima partita degli azzurri dalla scomparsa dell’ex capo delegazione Gianluca Vialli. Non poteva mancare il commovente tributo all’ex campione.

Nella serata di ieri è iniziato il percorso della nazionale italiana di calcio che porterà, si spera, ai campionati europei che si disputeranno in Germania nel 2024.

Il risultato non è stato dei migliori, considerando che l’Inghilterra, al contrario di come fece nella finale degli europei del 2021, questa volta ha battuto gli azzurri con un risultato di 2 a 1.

Ma ieri non è stata una serata di solo sport. Soprattutto prima del match, c’è stato tanto spazio per ricordare il compianto Gianluca Vialli.

Quella di ieri è stata la prima partita giocata dagli azzurri da quando l’ex bomber e capo delegazione della nazionale è scomparso.

Già nei giorni precedenti, il commissario tecnico Mancini, grande amico di Vialli, aveva speso le ennesime parole di stima e affetto per lui durante la classica conferenza stampa pre match.

La partita contro l’Inghilterra è la prima senza Luca e per me, per noi tutti, è sicuramente una grande emozione. Ho avuto la grande fortuna di averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme. Voi inglesi avete avuto la fortuna di averlo a giocare a Londra e diventò quasi cittadino londinese. La perdita è stata molto dolorosa, la sua mancanza è una grande tristezza ma sappiamo anche che le persone come lui sono immortali e sarà sempre con noi.