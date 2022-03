Nel corso delle ultime ore Fedez ha dichiarato di avere un problema di salute. L’annuncio è arrivato da lui stesso attraverso una serie di Instagram Stories in cui si è mostrato in lacrime e con gli occhi rossi. Alla luce della notizia, numerosi sono stati i messaggi di conforto ma sono arrivate anche tante critiche.

Fedez è malato e presto dovrà vivere una “nuova avventura“. Questo è quello che il rapper milanese ha annunciato ieri sera nella sue Instagram Stories. Attualmente non siamo a conoscenza della malattia che dovrà affrontare in quanto ha deciso di risparmiare i dettagli.

Il cantante ha voluto condividere questa parte della sua vita con tutti i suoi fan, per far sì che qualunque persona si trovi nella sua stessa situazione possa trovare forza e il coraggio nelle sue parole. Tuttavia, il suo gesto ha sollevato anche alcune critiche da parte di chi si è sentito in grado di giudicare se esiste davvero un modo corretto per affrontare e raccontare una malattia.

Il marito di Chiara Ferragni si è mostrato in lacrime e con gli occhi rossi, immagini che sono arrivate dritte al cuore delle persone. Di fronte alle sue parole, c’è chi non ci ha pensato due volte a mostrargli conforto e chi invece ha deciso subito di polemizzare la questione senza sapere quanto sia già abbastanza pensate elaborare una notizia del genere.

Nonostante gli haters, numerosi sono stati i messaggi di sostegno da parte di tutti i suoi fan. Non solo. Anche molti suoi colleghi gli hanno rivolto un pensiero. Tra questi ultimi troviamo Mara Venier, Emma Marrone, Manuele Mameli, i Negramaro e tanti altri.

Tuttavia, adesso ciò di cui ha più bisogno Fedez è l’amore della sua famiglia, di Chiara, Leone e Vittoria. Infatti, senza alcuna ombra di dubbio, anche sua moglie si aggiunge alla lista di tutte quelle persone che gli hanno mostrato solidarietà. L’influencer ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae tutta la sua famiglia riunita.