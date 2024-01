Nella serata dell’8 gennaio, al teatro Carlo Felice di Genova si è tenuto l’evento benefico “My Name is Luca”, in onore della memoria dell’indimenticato Gianluca Vialli, ad un anno dalla sua prematura scomparsa. Tantissimi gli ospiti presenti, tra cui la famiglia dell’ex calciatore. Bellissimo e toccante il momento in cui ha preso la parola Sofia Vialli, figlia dell’ex campione, che per la prima volta si è mostrata in pubblico.

Il 6 gennaio dello scorso anno se ne andava per sempre, dopo aver lottato per 5 anni con un tumore al pancreas, Gianluca Vialli, ex calciatore di Juventus, Sampdoria e Chelsea, ed ex capo delegazione della nazionale italiana.

L’8 gennaio scorso, gli amici, i familiari e tanti tifosi dell’indimenticato ex campione si sono ritrovati a Genova, al teatro Carlo Felice di Genova per l’evento benefico “My Name is Luca“.

È stato più un modo di festeggiare Gianluca Vialli, più che commemorarlo. Proprio come lui avrebbe voluto.

Sul palco sono quindi saliti gli amici, tanti artisti che a lui piacevano e altre persone le cui vite sono state toccate dalla grande persona che Gianluca è stata.

Non sono mancati i momenti toccanti. Come ad esempio quello in cui ha preso la parola Fedez che ha raccontato di quando si è sentito telefonicamente con Luca e con lui ha condiviso l’esperienza con la malattia.

Subito dopo il rapper, ha preso il microfono Sofia, seconda figlia di Vialli, che mai prima di questa occasione si era mostrata in pubblico.

La lettera della figlia di Gianluca Vialli

Per ricordare al meglio il proprio papà, Sofia ha scelto di leggere un estratto del libro di Gianluca. Una gag simpatica, che ha generato risate a tutto il pubblico. Eccolo di seguito:

Un giorno a Londra, in ospedale per fare gli esami del sangue, vado in un reparto che non era il solito. Quel giorno il mio reparto era chiuso. Trovo un’infermiera che mi guarda a lungo, ci pensa su e poi mi dice: ‘Lo sa che lei somiglia a Bruce Willis?’. Devo ammettere che mi ha fatto immensamente piacere perché delle volte, quando uscivo con i miei amici, facevo proprio finta di essere il famoso attore di Hollywood, ma non ci cascava mai nessuno.