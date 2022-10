Risultano essere dispersi dalla mattina di sabato 15 ottobre Gianmarco e Valentina Murgia, padre e figlia, che erano usciti per una battuta di pesca. I familiari oltre a denunciare l’accaduto agli organi competenti, hanno anche voluto lanciare un appello sui social.

Una notizia che ovviamente sta tenendo con il fiato sospeso l’intera comunità. In molti sperano che in questa vicenda possa esserci il lieto fine, anche se sanno che è quasi improbabile.

I fatti sono iniziati nella mattina di sabato 15 ottobre. Precisamente dalla zona di Giba, nella parte Sud della Sardegna. Valentina ha circa 30 anni ed in realtà lei non vive più in Italia, ma si era trasferita da diverso tempo in Germania.

Tuttavia, in quest’occasione era tornata alla sua terra d’origine per alcuni giorni, soprattutto per passare del tempo insieme ai suoi familiari.

In quella giornata aveva deciso di uscire con il padre, con la loro piccola imbarcazione, per una battuta di pesca. Poche ore dopo però, sono spariti nel nulla e da quel momento, nessuno ha avuto più sue notizie.

I familiari hanno denunciato sin da subito la loro scomparsa e di conseguenza gli agenti della Guardia Costiera e tutti gli organi competenti, hanno avviato tutte le indagine del caso. In queste ultime ore è emerso che le forze dell’ordine hanno ritrovato due corpi in mare.

Gianmarco e Valentina Murgia, il ritrovamento dei due corpi

Da ciò che è emerso fino ad adesso uno dei due corpi dovrebbe appartenere ad una giovane donna. Tuttavia, non è ancora chiaro se sono del padre e della figlia, poiché i loro parenti non hanno ancora fatto il riconoscimento. Saranno solo loro a dare ulteriori conferme.

Per le autorità potrebbe trattarsi proprio dei due dispersi. Inoltre, dopo tutti gli accertamenti, gli agenti dovranno anche cercare di capire cosa è accaduto dopo esser andati a largo. I familiari nel loro appello sui social, hanno scritto: