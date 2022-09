Alluvione nelle Marche, il padre di Mattia rivela: “Voglio e devo credere che mio figlio sia ancora vivo”

Il padre del piccolo non si dà per vinto e spera che suo figlio sia ancora vivo

In questi giorni si sta lavorando davvero sodo per cercare il piccolo Mattia, il bambino di Contrada Coste scomparso durante l’alluvione che ha colpito parte delle Marche i giorni scorsi. Il padre del piccolo non si dà per vinto e grande è la sua speranza che suo figlio sia ancora vivo.

I soccorritori e i volontari della zona, insieme al papà di Mattia, stanno setacciando la zona colpita dall’alluvione per cercare il piccolo. Il padre del bambino, Tiziano Luconi, ha descritto la grande stanchezza di questi giorni e prega con tutte le sue forze affinché il piccolo Mattia sia ancora vivo.

Non si dà per vinto Tiziano che, lavorando giorno e notte per ritrovare suo figlio, ha confessato:

Ho attraversato i ponti e da lì ho visto Silvia dentro la macchina quando lʼ’hanno recuperata. Voglio e devo credere che mio figlio sia ancora vivo. In te giorni ho dormito un’ora e mezza. Vorrei ribaltare ogni tronco, ogni filo d’erba per ritrovare Mattia. Io devo trovarlo, poi comunque vada sarà con me.

Dopo ore di ricerche del piccolo, purtroppo, non si ha ancora nessuna traccia. Come già anticipato, i soccorritori e i volontari della zona stanno setacciando qualsiasi luogo allo scopo di ritrovare il bambino ancora disperso.

Alluvione nelle Marche, le parole del papà di Mattia: “Non ho nulla da perdere”

Tiziano Luconi ha proseguito il racconto della scomparsa di suo figlio a causa dell’alluvione con queste parole:

La sera di giovedì, quando sono corso la prima volta al ponte di mattoni a cercarlo, un carabiniere mi ha detto di allontanarmi perché stavo rischiando la vita. Gli ho risposto che non ho più nulla da perdere perché la mia vita è quel bambino.



Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno delle novità riguardo il ritrovamento di Mattia, il bambino disperso in seguito alla bomba d’acqua che si è abbattuta sulle Marche.