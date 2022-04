Una notizia devastante si è diffusa nelle ultime ore, scioccando tutti. Paola Zonta, una ragazza di soli 20 anni originaria di Cittadella, ha perso la vita in un terribile incidente capitato nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 aprile. La sua auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente con un camion. È morta sul colpo.

Credit: Vigili del Fuoco

Continua a scorrere inesorabile il fiume di sangue sulle strade italiane. Sono diversi gli incidenti mortali capitati negli ultimi giorni nel paese, che hanno spezzato la vita troppo presto a diversi giovani.

La prima ad entrare in questa lista nera, nella notte di sabato scorso, è stata Desire Baldi. La ragazza, che aveva 19 anni ed era originaria di Argenta, è morta schiacciata dall’auto su cui viaggiava con tre amici, dopo che quest’ultima è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte.

Poi è toccato a Diego Inversi. Lui è morto sul colpo dopo che la sua auto ha tamponato un camion sull’autostrada A4 in direzione Venezia. Aveva 33 anni, era originario della provincia di Pordenone ed era un’ex promessa della pallavolo.

Stesso tragico destino anche per Massimiliano Travascio. L’uomo di 37 anni e originario della provincia di Monza, si è schiantato con la sua moto contro tre auto che provenivano in senso opposto sulla strada Napoleona di Como. Ha lasciato la compagna e un figlio piccolo di 3 anni.

La tragedia di Paola Zonta

Ieri pomeriggio, Paola Zonta era uscita dalla sua casa di Cittadella per raggiungere per cena delle amiche.

Per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto, una Fiat Punto, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente con un mezzo pesante che transitava proprio in quel momento.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori medici, che però non hanno potuto far altro che estrarre il corpo della 20enne dall’auto ormai distrutta e dichiararne il decesso.

Credit: Vigili del Fuoco

Paola Aveva compiuto 20 anni solo 8 giorni prima della tragedia. Amava la scuola, svolgeva l’attività di animatrice nella sua parrocchia e da poco aveva trovato un apprendistato lavorativo.

Lascia il padre Giorgio e la madre Antonia, accorsi sul luogo dell’incidente, oltre alla sorella Elena e al fratello Gabriele.