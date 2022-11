La foto caricata da Gigi D'Agostino sui social lo ritrae sorridente, che sia un segnale di ripresa in vista? I fan sperano

Dopo mesi di silenzio, il famosissimo deejay, musicista e compositore Gigi D’Agostino, icona della musica dance italiana anni ’90, è finalmente tornato sui social. Le sue ultime apparizioni in tal senso erano servite ad annunciare la brutta malattia con cui sta combattendo. L’ultimo post, pubblicato nei giorni scorsi, sebbene non abbia didascalie, lascia comunque ben sperare i tantissimi fan che lo amano da sempre.

Credit: gigidag – Instagram

“L’amour toujors”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle” e “In my mind” sono solo alcune delle hit che hanno reso Gigi Dag, dagli anni 90 in poi, una vera icona mondiale della musica dance.

Sebbene negli ultimi anni non sia stato particolarmente attivo, i fan di tutto il mondo non hanno mai smesso di seguirlo e sostenerlo in qualsiasi modo possibile.

Lo hanno fatto ancora di più quando a dicembre, come un fulmine a ciel sereno, sui social ha annunciato che le sue condizioni di salute erano purtroppo tutt’altro che buone.

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi.

Come sta oggi Gigi D’Agostino

Credit: gigidag – Instagram

A quel post e a quella foto, che lo ritraeva sofferente mentre camminava con un deambulatore, sono poi seguite settimane di silenzio. Silenzio da parte solo sua, perché invece i fan hanno iniziato a fare più rumore possibile per fargli sentire tutto il proprio amore e sostegno.

Bellissimo, ad esempio, il flash mob organizzato nella piazzetta sotto casa dei suoi genitori, quando migliaia di persone si sono riunite per suonare, cantare e ballare le sua canzoni più famose.

Credit: gigidag – Instagram

“Non potete nemmeno immaginare quanto mi aiutate“, aveva commentato Gigi D’Agostino, che nel silenzio e nella dignità ha continuato la sua lotta in questi mesi.

Oggi il 55enne è tornato sui social. Lo ha fatto postando un sua foto, che lo ritrae sorridente sulle sponde di un lago. Nessuna didascalia, solo delle emoji di un cuore e di dita incrociate. Un segnale che forse lascia ben sperare lui e tutti i suoi seguaci.