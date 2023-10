Una notizia molto triste ha gettato nello sconforto gli amanti della musica italiana e in particolare gli abitanti del Veneto. Si è spento per sempre, all’eà di 82 anni, colui che era diventato famoso dei decenni scorsi con lo pseudonimo di Gigi Rock, all’anagrafe Luigi Zanchettin. A portarlo via sarebbe stata un’infezione dalla quale non si è mai ripreso.

Una vita intera dedicata al suo territorio e alla musica, sua compagna di viaggio inseparabile.

Luigi Zanchettin, di Vittorio Veneto, si è spento nei giorni scorsi all’età di 82 anni. Stando a quanto riportato, pare che sia stato colpito da un’infezione circa 29 giorni fa e le sue condizioni non sono mai migliorate, fino a portarlo alla morte.

Tutti lo conoscevano nella provincia di Treviso e bel bellunese, visto che da decenni ormai intratteneva chi andava nelle balere o nelle sagre di paese, con la sua musica e le sue performance.

Nato artisticamente come ballerino, aveva iniziato a cantare negli anni settanta. Nel corso della sua carriera aveva inciso 7 dischi e, come detto, allegrato le serate di tutti i locali della Regione.

Cordoglio per la morte di Gigi Rock

Gigi Rock, questo il nome d’arte utilizzato da Zanchettin, è andato avanti a far serate fino al 2019.

Circa un anno fa aveva vissuto il dolore immane della perdita della amata moglie, dalla quale non si è più ripreso.

A dare il triste annuncio del suo decesso ci hanno pensato i figli Adriano, Loredana e Christian, la nuora Michele, il genero Ivano e gli adorati nipoti e pronipoti.

Il funerale, come si legge nel manifesto funebre, si terrà nella giornata di oggi a Vittorio Veneto, nella chiesa di Santa Giustina.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore, chr ricordano Gigi per la bella persona che era, oltre che come cantante senza tempo.

Claudio, un suo caro amico che con lui ha anche condiviso i palchi, ha scritto: