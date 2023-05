Un altro lutto nel mondo della musica. Si è spento Roberto Rossi, A&R Director della Columbia Sony Music Italy da più di 20 anni. Tutti lo conoscevano per il suo talento a lanciare formidabili artisti e per le sue esperienze al Festival di Sanremo e X-Factor.

Nei suoi lunghi anni di carriera ha lavorato con grandi artisti come Marco Masini, Simone Cristicchi e Francesco Renga.

La notizia è stata pubblicata sulla pagina ufficiale Twitter di X-Factor. Ecco quanto si legge nel post:

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sonic Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia X-Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere sul nostro palco e fuori. Per la sua professionalità, per la sua umanità e gentilezza, per la sua fantastica energia vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine. Da X-Factor le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e amici.