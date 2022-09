A circa sei anni di distanza dalla scomparsa del marito, il leggendario regista e sceneggiatore italiano Ettore Scola, se ne è andata per sempre anche quella che è stata sua moglie, Gigliola Fantoni. La donna, anch’essa regista, sceneggiatrice e autrice, si è spenta all’età di 93 anni nella sua casa di Roma, accerchiata dall’affetto dei suoi cari, in primis di quello delle due figlie Silvia e Paola.

Sono passati 6 anni e mezzo dalla scomparsa di Ettore Scola. L’immenso regista e sceneggiatore se ne è andato la sera del 19 gennaio del 2016, mentre era ricoverato al Policlinico romano.

I funerali della leggenda del cinema italiano e internazionale furono celebrati qualche giorno dopo alla casa del cinema di Roma, alla presenza di moltissime persone. Persone che, in quell’occasione, ammirarono le parole di quella che è stata la compagna di vita di Scola.

La Fantoni colse l’occasione per invitare tutti a festeggiare la vita di Ettore, piuttosto che piangere la sua morte, proprio come lui avrebbe voluto e pensato.

A sei anni e mezzo di distanza, Gigliola Scola Fantoni ha raggiunto suo marito. Lo ha fatto serenamente, all’età di 93 anni, mentre si trovava nella sua casa di via Mercalli a Roma.

Al suo fianco, fino alla fine, le due amatissime figlie avute insieme a Ettore Scola, Silvia e Paola, che oggi hanno rispettivamente 60 e 65 anni.

Fonti vicine alla famiglia hanno dichiarato che i funerali si terranno nei prossimi giorni e in forma privata, come da precisa volontà della stessa Gigliola.

Cordoglio per la morte di Gigliola Fantoni

Oltre che come moglie di Ettore Scola, Gigliola Fantoni sarà ricordata anche per essere stata lei stessa una regista, sceneggiatrice e autrice di ottimo pregio.

In diverse occasioni aveva dichiarato che ha sempre preferito che fosse ricordata per il suo lavoro, piuttosto che per essere “la moglie di”.

In web e i social network, nel frattempo, si sono riempiti di messaggi di cordoglio.

L’ANAC, associazione storica degli autori del cinema e dell’audiovisivo, ha pubblicato una foto di Gigliola e di Ettore, aggiungendo questo messaggio in didascalia: