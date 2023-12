Ospite nella puntata di ieri sera di Che Tempo Che Fa, Gino Cecchettin ha stupito ancora una volta per la pacatezza, la dignità e la forza che ha deciso di mettere in campo dopo la morte di sua figlia Giulia. Toccante il messaggio con cui ha chiuso l’intervista, nel quale ha invitato i maschi a dire “Ti Amo” alle proprie mogli e compagne più volte possibile, ogni volta che si può.

Credit: Che Tempo Che Fa

È trascorso esattamente un mese da quel terribile 11 novembre in cui la vita di Giulia Cecchettin, studentessa di soli 22 anni prossima alla laurea, finiva tragicamente. E per i motivi tristemente noti a tutti.

La vicenda di Giulia ha catturato una giustamente enorme, ma inconsueta, attenzione mediatica.

Giulia è diventata simbolo di un necessario cambiamento che deve esserci. A portare avanti questo messaggio ci sono Elena e Gino, la sorella e il papà della 22enne uccisa.

Loro si sono esposti molto contro la violenza di genere e il patriarcato. Non sempre, però, hanno ricevuto sostegno e parole di affetto e sostegno. In molti, troppi casi hanno invece ricevuto critiche, anche molto pesanti. Anche minacce e vessazioni, che proprio in questi giorni sono state denunciate alle autorità competenti.

L’ultimo commento offensivo è arrivato proprio ieri, nella sezione commenti del post con cui Che Tempo Che Fa annunciava il nome di Gino Cecchettin tra gli ospiti della serata.

Un utente ha scritto: “Indeciso se fate più schifo voi o lui“. Immediata, però, è arrivata la risposta da parte del programma: “Tu“.

L’invito di Gino Cecchettin a tutti i maschi

Ancora una volta le parole di Gino Cecchettin hanno commosso tutti. L’uomo ha spiegato che è riuscito a mettere da parte la rabbia, che non portano a nulla, per mettere avanti la forza che ci vuole nella battaglia, in cui suo malgrado si è ritrovato, per fare il possibile affinché le cose cambino.

Il papà di Giulia ha fondamentalmente ribadito i concetti presenti nel discorso tenuto durante le esequie di sua figlia. Parole fortissime, che sono entrate nei cuori di tutti.

Alla fine dell’intervista, Fazio gli ha chiesto di concludere con una frase, un pensiero. E Gino ha voluto ancora una volta rivolgersi ai maschi, invitandoli a dire ‘Ti Amo’ quante più volte possibile alle mogli, compagne e persone care: