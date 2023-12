Nella puntata di ieri sera di Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio che va in onda sul canale NOVE, uno degli ospiti è stato Gino Cecchettin. Nel pomeriggio, il post che annunciava il suo nome tra quello degli ospiti, ha scatenato i commenti degli utenti, tra chi apprezzava e chi meno. Uno particolarmente contrario, ha ricevuto una risposta dura da parte del programma.

Esattamente un mese fa, l’11 novembre, perdeva la vita Giulia Cecchettin, l’ennesima vittima di femminicidio in Italia.

Rapita e uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, Giulia nelle settimane successive è diventata un simbolo. Simbolo della lotta ad un cambiamento che è ovvio sia sempre più necessario.

La sorella Elena e il papà Gino hanno scelto di esporsi. Hanno scelto di mettere avanti il dolore alla rabbia, la forza allo sconforto, e battersi affinché non ci sia più un’altra Giulia.

Le parole di Gino Cecchettin a Che Tempo Che Fa

Nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha invitato nel suo studio proprio Gino Cecchettin.

Accolto da un lungo e toccante applauso, il papà di Giulia ha fondamentalmente ribadito quanto pronunciato nel commovente discorso tenuto durante le esequie di sua figlia. Un discorso che da Fazio è stato definito “inaudito”, e che il ministro dell’istruzione ha deciso di far leggere in tutte le scuole.

Gino Cecchettin ha annunciato che ha l’intenzione di fondare un’associazione e di battersi come potrà per far sì che le cose possano cambiare.

Le critiche

Il post pubblicato dal programma nel pomeriggio di ieri, in cui si annunciava il nome di Gino Cecchettin come ospite, ha ricevuto un’ondata di commenti.

Tra chi apprezza la forza dell’uomo, che in un momento così doloroso riesce a mettersi in prima linea, c’è qualcuno che lo critica.

A colpire in particolare è stato un commento scritto da un utente su X, che testualmente recitava: “Indeciso se fate più schifo voi o lui“. La stessa pagina del programma ha deciso di rispondere: “Tu“.

Anche durante la trasmissione, Fabio Fazio ha voluto essere categorico a riguardo: