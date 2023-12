Saonara, la città che ospita nel suo cimitero il corpo senza vita della giovane 22enne vittima di femminicidio, ricorderà ogni 11 del mese la ragazza prossima alla laura, la cui vita è stata spezzata dal suo ex. Un mese senza Giulia Cecchettin, scomparsa l ’11 novembre scorso e portata via brutalmente dall’affetto dei suoi cari. La sua comunità non la vuole dimenticare, oggi e in futuro.

La presenza di Giulia Cecchettin è viva più che mai a Saonara, dove si trova la sua tomba, all’interno del cimitero della cittadina dove è sepolta anche la mamma. Le due lapidi sono una accanto all’altro.

Mercoledì scorso i sentiti funerali della giovane di 22 anni. Poi la sepoltura in questo luogo di silenzio e di preghiera, che è diventato un santuario, una meta di pellegrinaggio dove tante persone, anche chi non la conosceva, si recano a rendere omaggio alla giovane vita spezzata.

Da tutto il Veneto, ma anche da tutta Italia, tante persone hanno voluto rendere omaggio alla giovane ragazza. Anche per dimostrare vicinanza alla sua famiglia, che da poco aveva perso anche la mamma e ora dovrà vivere senza Giulia.

Fiori, lettere, disegni, omaggi sulla tomba di Giulia continuano ad arrivare. Si tratta di tributi a una giovane ragazza che aveva tanti sogni da realizzare. Ma che il suo ex fidanzato, Filippo Turetta, le ha strappato via per sempre, a cinque giorni dalla laurea.

Un mese senza Giulia Cecchettin: tante persone, che la conoscevano oppure no, vogliono renderle omaggio

Il sindaco di Saonara, Michela Lazzaro, ha annunciato che ogni 11 del mese Giulia verrà ricordata.

Ogni 11 del mese, una frase speciale sarà dedicata a Giulia sulla pagina del Comune.

Un modo per non cancellare la memoria della ragazza di 22 anni e per non dimenticare tutte le donne che hanno perso la vita per mano di fidanzati, compagni, mariti, ex.