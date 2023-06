Un lutto improvviso e devastante ha colpito nelle scorse ore il mondo del ciclismo su strada. Gino Mader, ciclista svizzero in forza al Team Bahrain Victorious, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente in cui è rimasto coinvolto ieri, durante la quinta tappa del Giro di Svizzera, prestigiosa gara che si sta correndo proprio in questo periodo in terra elvetica.

Un evento drammatico che non sconvolge solo il mondo del ciclismo, ma quello dello sport in generale.

Già pochi secondi dopo il terribile incidente di ieri, tutti avevano temuto per il peggio. Mader stava letteralmente volando in discesa, durante la quinta tappa del Giro della Svizzera, quando improvvisamente è uscito fuori strada ed è precipitato in un burrone.

La caduta, di oltre 30 metri, ha visto il corridore 26enne impattare violentemente contro diversi massi, per poi fermarsi sulla cresta della montagna esanime, privo di sensi.

Soccorso dai medici di gara, era stato rianimato e trasferito con un elisoccorso all’ospedale di Coira. Poche ore dopo, tuttavia, il cuore del campione si è fermato per sempre.

La gara ha deciso di continuare e per la tappa di oggi, la sesta, ci sarà una neutralizzazione. Ossia tutti i corridori in gara procederanno lentamente negli ultimi 20 km, per rendere onore alla memoria di Gino Mader.

L’addio della squadra a Gino Mader

A dare l’annuncio del decesso del ciclista ci ha pensato la stessa Bahrain Victorious. Ecco le strazianti parole del team:

Siamo devastati dalla perdita del nostro eccezionale ciclista, Gino Mader. Il suo talento, la sua dedizione e il suo entusiasmo sono stati fonte d’ispirazione per tutti noi. Non solo era un ciclista di grande talento, ma una persona fantastica fuori dalla bici. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e i nostri pensieri sono con loro in questo momento difficile.

Bahrain Victorious correrà in suo onore, mantenendo la sua memoria su ogni strada che percorreremo. Siamo determinati a mostrare lo spirito e la passione che Gino ha dimostrato e rimarrà sempre parte integrante del nostro team.

La squadra ha poi concluso chiedendo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di terribile dolore e ringraziando tutti per il travolgente supporto ricevuto in queste drammatiche ore.