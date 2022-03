Gioia e sorrisi in casa Morricone, è nata la piccola Vittoria: il bellissimo omaggio a nonno Ennio

Gioia e sorrisi in casa Morricone, è nata la piccola Vittoria e l’omaggio al nonno Ennio è stato meraviglioso.

La nipotina del celebre compositore è arrivata al mondo accompagnata dalle note di “C’era una volta in America” e “Giù la testa”. Il suo papà Andrea e la sua mamma Giorgia hanno voluto accompagnare quello che sarà per sempre il momento più bello della loro vita, con un omaggio al nonno scomparso.

Di sicuro, la musica ha reso il travaglio e il parto per la neomamma più rilassante ed indimenticabile. Oggi sono numerose le donne che in gravidanza ascoltano musica, perché molti studi hanno confermato i benefici sia per la gestante che per il futuro nascituro. E sembrerebbe che la musica durante il travaglio, riesca ad affievolire le paure e anche a ridurre i dolori.

La piccola Vittoria è venuta alla luce sulle note del suo amato nonno. La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Il suo papà è Andrea Morricone, terzo figlio di Ennio e oggi anche lui un conosciuto compositore e direttore d’orchestra.

Mi ha insegnato tutto attraverso la musica, poche parole manoscritti, rimarranno per me, per sempre materia in perenne e continua formazione.

Ennio Morricone è morto a Roma il 6 luglio del 2020 e oggi tutti lo ricordano come uno dei più grandi compositori italiani. Le musiche di Morricone accompagnano i film più celebri e vincitori di premi. Una carriera lunga e numerosi tributi.

Il maestro si è sposato nel 1956 con Maria Flavia e dal loro amore sono nati quattro figli: Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni. Quest’ultimo lavora nel mondo del cinema, mentre l’unico ad aver seguito le sue orme di compositore è il terzogenito Andrea e da poco diventato papà della piccola Vittoria.

Ennio Morricone si è spento all’età di 91 anni presso il Campus Bio-medico di Roma, dove era stato ricoverato dopo una frattura al femore. È sepolto al cimitero Laurentino.