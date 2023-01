In un lungo e toccante post sui social, Giorgia Crivello ha annunciato di aver perso il bambino che portava in grembo da qualche settimana

Un episodio molto spiacevole è capitato nella vita della presentatrice e blogger Giorgia Crivello e suo marito, il giocatore di pallacanestro Stefano Laudoni. È stata la stessa influencer e presentatrice a pubblicare un lungo e toccante post sul suo account di Instagram, nel quale ha spiegato di aver perso il bimbo che portava in grembo.

Credit: lacrivello – Instagram

Stefano e Giorgia si sono conosciuti circa 4 anni fa, proprio durate una partita di basket di lui.

Il cestista era già arrivato alla cronaca rosa qualche anno prima, quando ha vissuto una lunga ed importante storia d’amore con l’altra giocatrice di basket e star dei social, Valentina Vignali.

L’amore con Giorgia Crivello ha avuto fin da subito qualcosa di speciale. E infatti, senza perder tempo, lui le ha chiesto la mano ed espresso il desiderio di sposarla.

Per via del Covid e della pandemia l’evento è stato rimandato, per poi essere celebrato lo scorso luglio.

Pochi mesi ed ecco che un altro sogno dei due stava per realizzarsi. Giorgia, infatti, era rimasta incinta per la sua prima volta.

Il triste annuncio di Giorgia Crivello

Neanche il tempo di gioire per il momento e di pensare a come dare il lieto annuncio, ed ecco che Giorgia Crivello si è trovata costretta a darne uno molto più triste.

Credit: lacrivello – Instagram

La blogger, influencer e conduttrice televisiva ha infatti raccontato in un lungo e toccante post su Instagram di aver perso il piccolo che portava in grembo. Ecco le sue parole:

Vi scrivo queste parole poiché ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo era cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti.

(…) sono una persona trasparente e sincera, non racconterei mai una cosa per un’altra. Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare. Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più, essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto

Poi la Crivello ha concluso rivolgendosi a tutte quelle donne che capiscono lei e il grande dolore che lei e Stefano stanno provando ed ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto.

La risposta di Stefano

Credit: lacrivello – Instagram

Non si è fatta attendere la risposta pubblica del marito Stefano Laudoni, che in un commento sotto al post ha scritto: