Questa è la commovente storia di Maria Elena Lombardo, una giovane che cerca la madre biologica su TikTok. La ragazza, originaria di Imperia, sa che la sua mamma l’ha partorita quando aveva solo 15 anni, era poco più che una bambina e non poteva occuparsi di una neonata. Maria Elena vuole solo dirle grazie per averla messa al mondo.

Oggi voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997 quando nasco a Imperia. A gennaio finalmente vengo adottata da una famiglia meravigliosa: la mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l’amore, che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza.

Così inizia il video di Maria Elena Lombardo, che oggi ha 24 anni e vive a Genova. Il video vuole essere un messaggio alla sua mamma biologica che non ha mai conosciuto.

Attraverso TikTok Maria Elena Lombardo cerca di contattare la bambina di 15 anni che l’ha partorita 24 anni fa, prima di darla in adozione.

La vorrei conoscere per parlarle, ma niente di più. Non ho intenzione di intraprendere un rapporto: se non se la sente, la capisco. Io ho la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà, non mi manca niente. Conoscerla sarebbe solo quel pezzo in più del puzzle mancante.

Giovane cerca la madre biologica su TikTok, una scelta maturata nel tempo

Le domande erano sicuramente perchè, chi, come? Se il giorno del mio compleanno potesse mai rivolgere un pensiero a me, cosa ha pensato per nove mesi con me insieme. Se il mio viso, i miei tratti, i miei lineamenti possano rispecchiarsi nei volti di qualcun altro, se condivido con qualcuno un fratello, una sorella. Domande lecite, penso un po’ per tutti. Così mi sono messa ha fare delle ricerche ed ho trovato delle risposte.

Maria Elena ha anche già parlato con un’infermiera, che si ricorda di quella bambina di 15 anni andata di nascosto in ospedale perché aveva scoperto di essere incinta. Più volte le venne proposto di abortire, ma lei ha sempre rifiutato.