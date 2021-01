Un grave lutto ha colpito la comunità di Murano, provincia di Venezia. Purtroppo Lucia Monti, giovane campionessa di nuoto e mamma di 43 anni, ha perso la vita dopo una lunga battaglia. I medici in questi mesi hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

CREDIT: FACEBOOK

Un tragico ed improvviso decesso, che ha scosso moltissime persone. Da quando è stata resa pubblica la notizia della sua morte, sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio.

Lucia sin da bambina ha avuto la passione per il nuoto. Lo scorso 2019 era diventata campionessa regionale master, negli 800 metri stile libero. Un amore che è diventato anche una professione. Infatti insegnava molte attività in acqua.

Esattamente 6 anni fa, ha subito un intervento di routine, per rimuovere un neo. Però, dallo scorso anno ha iniziato ad accusare dolori forti e persistenti alla schiena. Si è sottoposta a tutti i controlli del caso ed alla fine è arrivata la terribile diagnosi.

I medici hanno scoperto che il suo malessere era dovuto ad una metastasi diffusa. Da quel momento Lucia Monti ha iniziato la sua lunga battaglia per sconfiggere la malattia, con forza e coraggio.

I suoi familiari negli ultimi mesi di vita hanno cercato di donarle tutto l’amore e la serenità che desiderava. Purtroppo, la donna ha lasciato i genitori, le sorelle, il marito e le sue due figlie.

Morte Lucia Monti: il racconto del marito ed i ringraziamenti

CREDIT: GREG SNELL

Un ringraziamento alla lov di Padova ed al dottor Jacopo Pigozzo. All’ospedale Sacro Cuore di Negrar ed in particolare al professor Filippo Alongi, al dottor Francesco Cuccia ed a tutto lo staff per la grandissima umanità dimostrata. Grazie agli amici che Lucia ha avuto la fortuna di avere al suo fianco, che la accompagnavano a fare le terapie, che l’hanno sempre sostenuta. Sono stati degli Angeli che le hanno permesso di arrivare fino a qui. Lucia è morta, ma fino alla fine pensava ancora di guarire.