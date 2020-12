Tragedia la sera della Vigilia di Natale in provincia di Macerata. Rosina Cassetti, una donna di 78 anni, è morta a seguito di una rapina avvenuta all’interno della sua abitazione. Secondo le notizie riportate, l’anziana che viveva in via Sandro Pertini, a Montrecassiano, si trovava insieme a suo marito al momento del furto. In casa c’era anche la figlia della coppia.

Un malvivente è entrato in casa intorno alle 20:00 e ha chiuso l’uomo in bagno. I familiari hanno raccontato che probabilmente insieme a lui c’era un secondo complice, ma non c’è ancora nessuna certezza sul fatto.

In seguito, il ladro ha aggredito la figlia della vittima, prendendola a schiaffi e scaraventandola per le scale e poi ha legato le due donne. Al termine del furto, è fuggito via. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno trovato la donna ormai senza vita. Non è ancora chiara la causa della sua morte. Potrebbe trattarsi di un malore o di una conseguenza dell’aggressione del malvivente.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di rintracciare l’autore del gesto. Per ora, non sembrano però esserci segni di violenza sul corpo della 78enne.

La figlia della donna, Arianna Orazi, è riuscita a contattare il 112. Ma non ha potuto dare molte informazioni sul rapinatore. L’uomo era vestito completamente di nero ed aveva un cappellino sceso sul volto.

Il cancello dell’abitazione non è risultato forzato, ci sono ancora dubbi su come possa essersi introdotto in casa.

A scoprire quanto accaduto, è stato il figlio di Arianna e nipote della defunta, Enea. Quando il ragazzo è rientrato, ha trovato sua madre legata. Soltanto una volta liberata, si sono tutti resi conto che l’anziana era morta in cucina.

La villetta è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti stanno ora cercando qualsiasi traccia che possa ricondurli al malvivente. La salma di Rosina Cassetti si trova all’obitorio dell’ospedale di Macerata, a disposizione della Magistratura. Disposta anche l’autopsia, che stabilirà l’effettiva causa della morte.