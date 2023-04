Giovane donna incinta vuole lasciare il marito, lui la spinge giù da una scogliera

Per il giudice non ci sono dubbi, la donna incinta è stata spinta dal marito. Purtroppo è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva 31 anni

Fawziyah Javed era una giovane donna incinta, che ha perso la vita a soli 31 anni, per mano del marito. La triste vicenda, che in poche ore ha fatto il giro del mondo, è accaduta nei pressi del Parco di Holyrood (Edimburgo).

Si trovava in vacanza con il marito Kashif Anwar, 29 anni, quando è accaduta la tragedia. Fawziyah Javed è precipitata nel vuoto, mentre scattava alcune foto ricordo.

Gli operatori sanitari, dopo l’allarme, si sono precipitati sul posto ed hanno soccorso la donna incinta. Purtroppo, poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, il cuore della futura mamma si è fermato per sempre.

I medici hanno allertato le forze dell’ordine. Poco prima di chiudere gli occhi, la paziente aveva raccontato che era stato proprio il marito a spingerla. L’uomo, subito fermato dalle autorità, ha invece negato i fatti. Ha spiegato che, forse, l’aveva urtata per sbaglio mentre scattavano le foto.

Stavamo scattando una foto, io sono scivolato e lei ha messo il piede in fallo. Ho provato a salvarla, ma era già troppo tardi.

Tuttavia, anche dopo il racconto dei familiari, il giudice non ha dubbi. Kashif Anwar non ha mai dimostrato dispiacere o rimorso per il decesso di sua moglie.

I familiari, in particolare la mamma della vittima, hanno raccontato che dopo il matrimonio, il 29enne era cambiato. Era geloso, possessivo e spesso violento. Fawziyah Javed aveva deciso di lasciarlo dopo la vacanza, per far nascere in serenità il secondo bambino. Una decisione che forse aveva detto all’uomo proprio su quello sperone roccioso.

Anche una donna, presente sul posto e intervenuta per prima in aiuto della 31enne, ha raccontato alle autorità le sue ultime parole prima dell’arrivo dei soccorsi: