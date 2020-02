Giovane mamma colpita da un infarto perde la vita insieme al figlio Donna colta da un infarto sviene e schiaccia il figlio di quattro mesi. Entrambi hanno perso la vita. Ecco cosa hanno trovato gli inquirenti sul suo telefono..

Una tragedia terribile è accaduta nei giorni scorsi a Tempe, in Arizona, dove una donna di trentotto anni, chiamata Larinique Meadows, è stata colpita da un infarto ed è caduta sul figlio di soli quattro mesi, che ha perso la vita per asfissia. Per entrambi non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi dei medici.

Una vicenda sconvolgente, che ha distrutto un’intera famiglia, che in un istante ha perso due persone molto importanti per tutti.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna era in casa con il figlio, chiamato Denari ed il marito, che stava dormendo.

L’uomo lavora di notte ed infatti, stava riposando prima di tornare a fare il suo lavoro. Quando si è svegliato, ha fatto la terribile scoperta e nonostante i suoi disperati tentativi di allertare i medici, per i due non c’è stato più nulla da fare.

Larinique aveva in braccio il piccolo ed all’improvviso è stata colpita da un attacco cardiaco e quando è caduta a terra, è andata a finire sul bimbo ed anche per lui non c’è stato più nulla da fare, poiché è rimasto senza respirare per molto tempo.

L’uomo quando si è svegliato ha visto cosa era accaduto, ha subito allertato i soccorritori, ma nonostante tutto, entrambi hanno perso la vita.

All’abitazione è arrivata una volante della polizia, che ora sta indagando sull’accaduto ed infatti, sono emersi dettagli importanti. In base alle notizie rese pubbliche, nelle ultime ricerche del web sul telefono della giovane mamma, è stato scoperto che stava cercando le motivazioni dietro i dolori al petto.

A breve il corpo verrà sottoposto ad autopsia, ma gli inquirenti credono che Larinique, abbia perso la vita a causa di una patologia cardiaca.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

