Una scompara improvvisa che ha spezzato il cuore di tutti. Andrea Valentina Rinaldi, una mamma di soli 34 anni, è morta per un problema cardiaco improvviso lo scorso 5 gennaio. Lascia due bambine di 7 anni e 4 mesi.

Andrea Valentina Rinaldi viveva a Stagni di Ostia, con il marito Fabrizio e le loro bambine. Erano una famiglia felice, pronta ad accogliere il nuovo anno. Ed è proprio il giorno di Capodanno, che è accaduto l’imprevedibile. La mamma ha iniziato a sentirsi male, aveva avuto nelle settimane precedenti il Covid e l’influenza. La mattina del 31 dicembre Andrea Valentina ha iniziato ad accusare uno strano dolore alle braccia, al torace e delle difficoltà a respirare. Il marito l’ha portata subito al pronto soccorso del Grassi di Ostia, dove i medici l’hanno visitata ed hanno riscontrato dei danni al cuore. Così hanno disposto il suo trasferimento alla struttura sanitaria San Camillo di Roma la stessa sera.

Una volta raggiunto il secondo ospedale, i dottori hanno sottoposto la 34enne ad altri controlli ed hanno scoperto una probabile miocardite fulminante. Purtroppo, poche ore dopo il cuore della donna si è fermato per sempre. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma ogni loro tentativo è stato vano. Hanno sperato in un miracolo, anche grazie a tutti i donatori che si sono fatti avanti. Tuttavia, alla fine sono stati costretti ad arrendersi e a chiamare la famiglia, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, per comunicare la straziate notizia del decesso cerebrale di Andrea Valentina Rinaldi e chiedere il permesso per staccare le macchine.

Gli amici dei due genitori hanno creato una raccolta fondi per aiutare il papà e le due figlie, rimaste senza la loro mamma. In pochi giorni, hanno raggiunto oltre 20 mila euro.

Sarà l’autopsia ora a chiarire l’esatta causa del decesso della giovane mamma e a dare delle risposte alla famiglia, che non riesce ancora a realizzare che sia accaduto davvero e che Andrea Valentina non tornerà più a casa.