Giovane mamma si è spenta a 47 anni Addio alla giovane "Miss Mamma." Ha perso la vita a 47 anni. Ecco cosa le è accaduto...

Una vicenda terribile è avvenuta nelle scorse ore. Una giovane mamma si è spenta a 47 anni. Natascia Porta, ha lasciato i suoi fratelli, le sorelle, ma soprattutto i suoi amati figli. Ha lottato la sua battaglia per molto tempo, ma nonostante tutto, per lei non c’è stato nulla da fare. Voleva fare di tutto per riuscire a sconfiggere la malattia.

Un lutto che ha sconvolto tutta la comunità di Sanluri, nel Sud della Sardegna. Su i social, infatti sono stati pubblicati di versi di messaggi di cordogli, per lei e per la sua famiglia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la giovane donna, ha perso la vita nella notte tra venerdì diciassette e sabato diciotto aprile.

Era stata colpita da un cancro al seno, diversi mesi fa. I dottori credevano di averlo preso in tempo ed hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarla. Ha lottato a lungo e tutti credevano che ce l’avrebbe fatta.

Alla fine però, la malattia si è diffusa in tutto il corpo e per lei non c’è stato più nulla da fare. Tutta la comunità è in lutto per questa grande ed inaspettata perdita.

Natascia Porta era molto conosciuta ed infatti tutti l’hanno voluta ricordare per la sua simpatia, per la sua tenacia e la sua bellezza, che nel 2017 le ha permesso di vincere il titolo Nazionale, di Miss Mamma.

Sul web, in molti hanno voluto ricordarla pubblicando un dolce messaggio. Come per esempio: “Non riesco a crederci, un dolore immenso, ricorderò sempre il tuo sorriso, la tua dolcezza, la tua bontà.”

Oppure: “Il tuo dolce sorriso non si spegnerà mai nei ricordi e nel cuore di chi ti ha voluto bene e te ne vorrà. Una luce si è spenta sulla terra, ma una in più lassù.”

Una lutto terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.