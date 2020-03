Milano, Deborah Taurino ha perso la vita Milano, giovane mamma ha perso la vita. I medici hanno provato a fare di tutto per salvarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Ecco cosa le è accaduto...

Un terribile incidente è avvenuto nella giornata di lunedì venti quattro febbraio a Motta Visconti, in provincia di Milano, dove purtroppo una giovane mamma, chiamata Deborah Taurino ha perso la vita. Nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare.

Questa tragedia non ha coinvolto solo comunità di Milano, ma soprattutto quella di San Donato, in provincia di Lecce, da dove veniva la giovane donna. Si era trasferita con il marito nel 2006.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle scorse ore, la mamma era uscita con la moto insieme al marito, Dario Coroneo, suo coetaneo, per fare un giro.

Quando all’improvviso, durante una semi curva, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a schiantarsi contro il guard rail, sulla strada provinciale 259.

La gente, che ha visto ciò che era accaduto, si è subito fermata per prestare soccorso, ma soprattutto hanno allertato le forze dell’ordine ed il cento diciotto, che è arrivato sul luogo dell’incidente in pochi minuti.

I medici hanno provato a salvare la vita di Deborah, ma nonostante i loro disperati tentativi per lei non c’è stato nulla da fare. Alla fine infatti, ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. A causa dell’impatto ha riportato molti traumi ed è scivolata sull’asfalto per molti metri.

Il marito, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma secondo le prime informazioni emerse, non sembrerebbe in pericolo di vita.

Gli inquirenti ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La comunità, proprio come la famiglia, sono sconvolte per questa inaspettata ed improvvisa perdita. Deborah ha lasciato due figli ed il marito. Un incidente che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

