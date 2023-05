Un incidente terrificante si è verificato nella giornata di domenica a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Giovanna Ragosta, una ragazza di soli 27 anni, ha perso il controllo della sua Fiat 500 ed è uscita fuori strada, sfondando la recinzione di un’abitazione e ribaltandosi più volte. Dopo l’impatto la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e per lei non c’è stato nulla da fare.

Giorni davvero drammatici sulle strade italiane, con diversi incidenti che hanno provocato il decesso di alcuni ragazzi molto giovani che avevano ancora una vita intera davanti.

Due, a distanza di poche ore e di pochi chilometri l’uno dall’altro, si sono verificati nella notte tra sabato e domenica in Umbria. Nel primo, avvenuto a Torricella di Magione, hanno perso la vita tre giovani, un 28enne e due ragazzine ancora minorenni. Nell’altro, capitato a Gubbio, si è spento Alessio Gigli, un ragazzo di 26 anni.

Entrambi i sinistri di cui sopra, non hanno visto coinvolte altre vetture oltre a quelle in cui viaggiavano le vittime. E la stessa cosa è capitata anche nello schianto avvenuto nella giornata di domenica a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

Giovanna era da sola a bordo della sua auto e, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo di guida ed è finita fuori strada. Dopo aver sfiorato un’auto e un palo di cemento ha sfondato la recinzione di una villetta, per poi ribaltarsi e colpire un muro.

L’incidente di Giovanna Ragosta ripreso in un video

Le telecamere di video sorveglianza della casa hanno ripreso l’intera scena, mostrando la violenza dell’impatto della Fiat 500 di Giovanna Ragosta.

La ragazza nell’impatto con il muretto di cemento è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e probabilmente si è spenta sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118, giunto prontamente sul posto insieme a Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Tutti increduli per quanto accaduto ad una ragazza così giovane.

“Ci abbiamo sperato fino all’ultimo“, scrive un’amica. “Addio Gioia, non posso credere a quello che è successo“, scrive un’altra.

O ancora: “Quante sere d’estate passate insieme. Queste sono notizie che ti segnano l’anima per sempre. Buon viaggio Gioia“.