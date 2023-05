Quattro giovani hanno perso la vita in due terribili incidenti stradali che si sono verificati a pochissimo tempo e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Nel primo, avvenuto a Magione e tre ragazzi si sono spenti sul colpo. L’altro è invece capitato a Gubbio, ed è costato la vita ad un ragazzo di soli 26 anni.

Ancora un week end di sangue sulle strade italiane e, in questi casi, è l’Umbria ad essere stata sconvolta da due scontri terribili, nei quali hanno perso la vita quattro giovani.

Entrambi gli incidenti si sono verificati nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio.

Il primo è avvenuto sul raccordo Perugia Bettolle, all’altezza di Torricella di Magione e in esso è rimasta coinvolta una vettura con a bordo 4 persone. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare, e l’auto sarebbe finita capovolta in un campo che costeggia la carreggiata.

L’altro invece è successo a Gubbio, lungo la variante alla Pian d’Assino. Anche in questo caso è rimasta coinvolta una sola vettura, sulla quale viaggiava un ragazzo di 26 anni.

Chi erano i quattro giovani morti negli schianti

Nel primo incidente, quello avvenuto vicino a Perugia, il bilancio è stato davvero drammatico. Delle quattro persone che viaggiavano sulla vettura, in tre hanno perso la vita, mentre la quarta è rimasta gravemente ferita.

Il conducente, deceduto sul colpo, si chiamava Julio Cesar Vera Quinonez, aveva 28 anni ed era di origini ecuadoriane. Risiedeva a Perugia. Con lui hanno perso la vita anche Nika Myshko e Ana Tuja, entrambe minorenni, di 16 e 15 anni.

La quarta persona a bordo era il fratello di Ana, che è riuscito a sopravvivere ma che ha riportato traumi gravissimi per i quali sta ricevendo assistenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Si chiamava invece Alessio Gigli il giovane di 26 anni che ha perso la vita nello schianto della sua auto avvenuto a Gubbio. Lavorava come elettricista in una ditta di Umbertide.

Alessio era molto conosciuto in tutta la zona, ma anche al di fuori, per il suo talento sulle due ruote. Era infatti un campione di Pit Bike e proprio ieri mattina avrebbe dovuto partecipare ad una gara a Jesi.