L'ultimo post di Giovanni Allevi risaliva ad aprile scorso: oggi il compositore è tornato per spiegare come sta affrontando i suoi dolori

Erano mesi Giovanni Allevi che non dava notizie di se e proprio in questi giorni è tornato sui social per aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni. O comunque su come sta proseguendo la sua battaglia contro il tumore che lo affligge ormai da più di un anno.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Era precisamente il giugno del 2022 quando Giovanni Allevi, uno dei pianisti, musicisti e compositori italiani più apprezzati nel mondo, dava sui suoi canali social una notizia sconcertante.

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Per qualche tempo è scomparso dai social e in quel periodo si è sottoposto a tutte le cure del caso, per poi tornare e aggiornare con regolarità l’andare avanti della sua lotta, della sua vita.

Credit: giovanniallevi – Instagram

L’ultimo post era arrivato poco prima di Pasqua, all’inizio di aprile scorso. Dopo periodi di alti e bassi il musicista spiegava di stare finalmente un po’ meglio.

“Voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande“, aveva scritto su Instagram, ringraziando ancora una volta tutti quelli che gli sono stati vicino e i fantastici medici e infermieri che lo hanno curato al meglio.

Come sta oggi Giovanni Allevi

Credit: giovanniallevi – Instagram

Da allora Giovanni Allevi ha pubblicato solo post riguardanti la sua musica, senza più parlare di se o della sua malattia.

Oggi, dopo mesi, è finalmente tornato a mostrarsi ai suoi fan. Nessun aggiornamento concreto sulle sue condizioni. Ha perlopiù spiegato come sta gestendo il suo dolore.