Sono parole di speranza quelle di Giovanni Allevi. Il musicista da circa un anno sta lottando contro un tumore che lo ha messo a dura prova ma ora, poco prima di Pasqua, ha ricevuto delle rassicurazioni da parte dei medici. A quanto pare gli esami hanno dato un esito positivo e il compositore ha volute esprimere tutta la sua gioia sui social.

Era circa la metà di giugno dello scorso anno quando con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram, Giovanni Allevi annunciava ai suoi fan di essere malato.

Il musicista, straordinario pianista e compositore, aveva infatti da poco ricevuto una diagnosi di mieloma al midollo osseo. Patologia per la quale avrebbe dovuto allontanarsi dai palcoscenici e dai concerti.

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Da allora è iniziata la sua battaglia, fatta di settimane di ricovero e dolorose cure, che lo hanno debilitato molto ma che non lo hanno mai abbattuto.

Lui ha raccontato passo passo la sua esperienza e al centro della sua vita, sempre e comunque, ha mantenuto la musica.

Soltanto a febbraio scorso Giovanni Allevi aveva spiegato di non stare affatto bene, di avere delle fratture in tutto il corpo, alcune delle quali inoperabili.

Oggi, alla vigilia di Pasqua e anche del suo compleanno, lo scenario sembra essere cambiato e per la prima volta in meglio. Ecco le sue parole. Parole di gioia, speranza, felicità, gratitudine:

Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell’Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti “guerrieri” che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno.