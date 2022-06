Annuncio shock da parte del famoso musicista e compositore italiano Giovanni Allevi. Chi lo segue sui social network, ieri ha notato e letto un suo post nel quale, con grande dignità e senza girarci intorno, ha annunciato di essere malato e di doversi allontanare dalla sua amata Musica per curarsi. Il pianista di Ascoli Piceno sarebbe affetto da mieloma.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Da anni ormai, Allevi è considerato come uno dei migliori musicisti e compositori italiani nel mondo. Le sue melodie, al pianoforte, sono state in grado di varcare ogni confine di genere musicale e diventare note anche tra chi non ha la musica al centro della vita.

Poi di lui ha colpito anche il modo di fare. Silenzioso e riservato di natura, si apre come un bocciolo quando si trova a parlare dell’amore più grande della sua vita: la Musica. Musica scritta rigorosamente e sempre con la lettera maiuscola.

Di solito, quando può, evita le parole e lascia parlare le note. Sta volta, però, ha scelto di raccontare ciò che gli sta capitando. E lo ha fatto con la solita dignità che lo ha sempre contraddistinto.

L’annuncio di Giovanni Allevi

Credit: giovanniallevi – Instagram

I tantissimi follower che seguono Giovanni Allevi su Instagram, nel pomeriggio di ieri si sono ritrovati a leggere un post scritto dal musicista che inevitabilmente ha scioccato tutti.

La foto postata ritrae le sue mani mentre “dipingono” musica su di uno spartito. In didascalia poi ha aggiunto:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Credit: giovanniallevi – Instagram

Già in passato, anche durante i concerti, Giovanni aveva raccontato di questo dolore lancinante alla schiena che non lo abbandonava mai, salvo qualche occasione.

La malattia che affligge il musicista, un mieloma per l’appunto, è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule.

Già dai minuti successivi all’annuncio del musicista, il web si è riempito di messaggi di vicinanza per il musicista. Tra i tanti, uno di quelli che ha colpito di più è quello di Fedez, che a sua volta ha scoperto di avere un tumore al pancreas qualche mese fa.