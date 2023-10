Giovanni Padovani, il video girato il giorno prima del delitto di Alessandra Matteuzzi: “Questo sono io, sono nella sua macchina”

Durante l’ultima puntata del programma tv Mattino Cinque, è emerso un video inedito di Giovanni Padovani. L’ex calciatore 27enne che ha messo fine alla vita di Alessandra Matteuzzi.

Il loro rapporto, nell’ultimo periodo si era interrotto, per scelta della donna 56enne. Alessandra non riusciva più a sopportare la gelosia e l’ossessione di Giovanni Padovani. Il 27enne la controllava, la seguiva, le faceva dispetti, tanto che la donna aveva deciso di denunciarlo alle forze dell’ordine.

Nel filmato trasmesso a Mattino Cinque, l’uomo si è ripreso mentre si trovava in macchina della sua ex. A detta sua, si erano rivisti per parlare e avevano deciso di rivedersi ogni 15 giorni. In quel momento, si trovava in macchina di lei, mentre era scesa per andare a casa della mamma. Ecco le sue parole nel video:

Oggi, 22 agosto 2022, dopo che Alessandra ha detto che mi voleva denunciare, una cosa un’altra… sono in macchina di lei, ok? Sono andato a cercarla, ci siamo messi a parlare, abbiamo stabilito che ogni 15 giorni ci vediamo. Siccome so che tipo di persona è, io mi tutelo per il futuro. Perché tanto non si sa questa come gli prende. Ok, sono in macchina con lei e mi ha lasciato le chiavi, è dalla madre. Nessuno sa che siamo insieme. Si sta sentendo con altre persone, perché giustamente lei voleva avere campo libero. Nonostante questo siamo qua, ok? Quindi questa è la situazione. Questo sono io, ciao.

QUI, il video di Mattino Cinque girato il giorno prima del delitto di Alessandra Matteuzzi.

Giovanni Padovani si è presentato sotto casa della donna, lei era tornata per dare da mangiare al cane, convinta che il calciatore fosse in trasferta con la squadra. E invece la stava aspettando, si è accanito su di lei con calci e pugni e poi con un martello. La donna di 56 anni è morta davanti agli occhi dei vicini, che non hanno potuto nulla contro l’incontrollabile ira del 27enne. Padovani è rimasto ad attendere le forze dell’ordine e si è fatto arrestare, senza opporre resistenza.