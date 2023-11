La chiesa di Saonara non conterrebbe la folla attesa per il funerale di Giulia, che sarà quindi celebrato a Padova: la scelta di papà Gino

Al contrario di quanto si era deciso inizialmente sul funerale di Giulia Cecchettin, che doveva essere celebrato a Saonara, si terrà invece nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Questo per garantire a tutti coloro che vorranno partecipare sicurezza e per evitare problemi di viabilità e caos nel piccolo paesino del padovano.

L’esame autoptico sulla salma di Giulia Cecchettin, come reso noto nei giorni scorsi, verrà effettuato il prossimo primo dicembre nell’Istituto di anatomia patologica della clinica universitaria di Padova. Saranno presenti ovviamente i medici legali incaricati dalla Procura e i periti di entrambe le parti.

Successivamente a questa data, sarà decisa quella in cui verrà dato l’ultimo saluto alla 22enne di Vigonovo, rapita e massacrata a calci, pugni e coltellate dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, che poi l’ha gettata in un dirupo vicino al lago di Barcis.

Chiesa di San Martino – Saonara

Sul luogo in cui celebrare il funerale, nei giorni scorsi era stata presa la decisione di farlo nella chiesa di San Martino a Saonara, piccolo comune della provincia di Padova, luogo d’origine della famiglia di Giulia.

Nella stessa chiesa, circa un anno fa, era stato celebrato anche quello della sua mamma, portata via a soli 51 anni da una malattia.

La decisione sul funerale di Giulia

Basilica di Santa Giustina – Padova

Nelle ultime ore, tuttavia, il papà di Giulia, il signor Gino Cecchettin, in accordo con la Diocesi di Padova e la parrocchia e l’amministrazione comunale di Saonara, ha deciso di spostare la sede del funerale.

Non si svolgerà più, dunque, nella chiesa di San Martino nel piccolo comune di provincia, ma nella Basilica di Santa Giustina, situata in Prato della Valle a Padova.

La scelta è dovuta principalmente all’enorme afflusso di persone che è atteso per quel giorno. Si tratterebbe di migliaia di persone, per le quali garantire parcheggi, viabilità scorrevole e altre prerogative logistiche, nel piccolo Saonara non sarebbe possibile.

Nella chiesetta di San Martino, tuttavia, verrà celebrato un altro breve rito, successivo al funerale, nel quale si ritroveranno la famiglia e le persone più vicine a Giulia.

Per quanto riguarda la sepoltura, ovviamente, resta tutto invariato. Giulia riposerà nel cimitero di Saonara, vicino alla tomba in cui giace la sua mamma.