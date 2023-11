Il papà di Giulia Cecchettin è distrutto, sta vivendo un dolore che è quasi impossibile da comprendere. Provare ad indossare le sue scrape strazia il cuore. Gino aveva già perso sua moglie e ora non potrà mai più abbracciare la sua bambina, morta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Un papà che nonostante tutto, non rimane in silenzio e si appella a tutte le ragazze e le donne che vivono una relazione morbosa. Ha chiesto loro di chiedere aiuto, di confidarsi con qualcuno, perché vorrebbe che Giulia sia l’ultima vittima.

Poche ore fa, il papà di Giulia Cecchettin ha pubblicato una commovente foto sul suo profilo Instagram. Lo sfondo di un paradiso e in primo piano la moglie e la figlia abbracciate con le ali da angelo. È così che le immagina, finalmente libere e felici, si sono ricongiunte e ora la mamma potrà proteggere la sua bambina per sempre.

I miei amori.

Poche parole, ma colme di significato. La scomparsa di Giulia Cecchettin ha lasciato un segno indelebile nel cuore dell’intera Italia. Aveva deciso di lasciare Filippo Turetta, ma gli era rimasta amica perché in fondo provava tenerezza. Lo aveva confidato alle sue amiche in alcuni audio WhatsApp che nelle ultime ore si sono diffusi sul web. La 22enne aveva paura che il suo ex potesse farsi del male, più volte lui le aveva detto che senza di lei non avrebbe continuato a vivere. Così gli ha permesso, per paura che potesse compiere un gesto insano, di rimanere nella sua vita. Ma Giulia non sopportava più quella situazione e i comportamenti del ragazzo e aveva chiesto un consiglio alle sue amiche.

Quel gesto insano, alla fine, Filippo Turetta lo ha commesso, ma non su se stesso. Ha aggredito Giulia e ha spezzato la sua vita con 26 coltellate. La ragazza è morta dissanguata. Poi ha abbandonato il suo corpo in una zona boschiva ed è fuggito all’estero. È stato catturato in Germania e ora è in attesa dell’estradizione in Italia.