Il prossimo venerdì 2 febbraio 2024, in una cerimonia i cui dettagli dovranno essere organizzati prossimamente, i familiari di Giulia Cecchettin ritireranno la laurea della 22enne. Confermato, dunque, quanto era stato dichiarato dal rettore Gaudenzio Meneghesso durante la manifestazione che si era tenuta nell’ateneo padovano nei giorni successivi alla tragedia.

Oltre ad essere una figlia e sorella eccezionale, Giulia Cecchettin era anche una studentessa modello. Aveva frequentato, dopo il diploma, la facoltà di Ingegneria Biomedica all’Università di Padova, ottenendo ottimi risultati e arrivando ad un passo dalla laurea.

Il 16 novembre avrebbe discusso la sua tesi e avrebbe festeggiato meritatamente questo traguardo.

L’11 novembre, però, Filippo Turetta, suo ex fidanzato, che non accettava la fine della relazione, né probabilmente che lei si laureasse prima di lui e si allontanasse per proseguire il proprio percorso formativo, ha messo fine alla sua vita.

Dopo una giornata al centro commerciale, forse al culmine di una discussione, il 21enne ha aggredito Giulia, l’ha massacrata a calci, pugni, spintoni e coltellate, l’ha caricata in auto e poi ha abbandonato il cadavere prima di darsi alla fuga.

Numerose e molto toccanti le manifestazioni per Giulia organizzate nelle ultime settimane. Una particolarmente forte si è tenuta il 20 novembre nel piazzale del dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Lì dove Giulia era passata chissà quante volte, migliaia di studenti si sono ritrovati ed hanno osservato un minuto di ‘rumore’.

Il 2 febbraio Giulia Cecchettin avrà la sua laurea

In quell’occasione sconvolgenti erano state le parole di Gaudenzio Meneghesso, rettore del dipartimento, che oltre a dirsi scioccato per quanto accaduto, aveva già annunciato che Giulia Cecchettin avrebbe ricevuto la sua laurea comunque. Ecco le sue parole:

Giulia aveva fatto l’esame con me a luglio in Fondamenti di elettronica, l’ha passato molto bene e ce l’ho ben impressa. Veniva spesso da me a chiedermi informazioni ed esercizi, una studentessa brillante. Se la sua famiglia sarà d’accordo, noi daremo a Giulia la vera e propria laurea, non una ad honorem, perché di fatto la ragazza aveva completato tutto l’iter di studi, doveva solo discutere la tesi.

I familiari ritireranno la meritata pergamena di Giulia il prossimo 2 febbraio 2024. Sarà organizzata una cerimonia nell’ateneo, i cui particolari verranno perfezionati nelle prossime settimane.