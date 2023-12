Nella serata di ieri, mercoledì 6 dicembre, il programma di Chi l’ha Visto? ha mandato in onda dei messaggi che Filippo Turetta avrebbe mandato alla sorella di Giulia Cecchettin, poco tempo prima del delitto. Dimostrano ancora una volta la sua ossessione nei confronti della 22enne.

Il ragazzo che ora si trova recluso nella casa circondariale di Verona, in un primo interrogatorio con il Gip Benedetta Vitolo, ha deciso di fare delle dichiarazioni spontanee, ma poi ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

In una seconda occasione invece, durante l’interrogatorio con il Pm ha scelto di parlare. Ha spiegato il movente che lo ha spinto a compiere il delitto ed ha anche provato a ricostruire tutti i momenti.

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto? inoltre, hanno mandato in onda dei messaggi esclusivi che Filippo ha mandato ad Elena Cecchettin. Era in ansia perché Giulia aveva spento il cellulare da troppo tempo. Le ha scritto:

“Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso!” La sorella maggiore, però risponde con un “No” secco. A questo punto il ragazzo inizia ad allarmarsi e le scrive:

Perché? Non è giusto. Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata… Dille almeno che le ho scritto.