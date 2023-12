Il mistero del libro per bambini trovato vicino al corpo di Giulia Cecchettin: il libraio svela quando li ha visti e come gli sono sembrati

Ci sono ancora davvero tanti punti da chiarire sul delitto così straziante della povera Giulia Cecchettin. Come per esempio il libro con illustrazioni per bambini trovato a pochi centimetri dal suo corpo, intitolato: “Anche i mostri si lavano i denti!”

La 22enne è stata trovata nella zona boschiva che si trova vicino al lago di Barcis, sotto una pietra in una posizione rannicchiata, come se stesse dormendo.

Vicino a lei hanno trovato un rotolo di sacchi neri, un suo mocassino, dei fazzoletti sporchi ed anche questo strano libro. Non si esclude appunto nemmeno la possibilità che sarebbe stato proprio Filippo a posizionarlo vicino a lei.

Il libraio che ha il negozio a Abano Terme, Claudio Satin, intervistato da una delle inviate di Quarto Grado ha detto di aver visto i due giovani a luglio di quest’anno. Su Giulia e Filippo ha detto:

Mi ricordo il suo sorriso solare quando ha visto quella sezione di libri. Mi sembravano una coppia normale, lui mi aveva sorriso, lei mi ha detto che era di Vigonovo, abbiamo fatto due chiacchiere. Ha preso dei libri illustrati, molto probabilmente in mezzo c’era anche quello, può essere. Ha scelto lei per sé stessa ed ha pagato lei. Ho venduto quattro copie di quel libro a luglio, forse tra queste anche quella di Giulia.

Il delitto di Giulia Cecchettin commesso da Filippo Turetta

Giulia Cecchettin nella giornata di giovedì 16 novembre, doveva sostenere la sua laurea, in Ingegneria Biomedica. L’11 novembre, prima di uscire di casa, dal racconto della sua professoressa, aveva mandato la sua ultima mail, con tutte le correzioni della sua tesi.

Tuttavia, intorno alle 18, è passato a prenderla il suo amico ed ex fidanzato Filippo Turetta. La loro storia era finita ad agosto di quest’anno, ma da quello che è emerso dalle indagini, lui non riusciva proprio ad accettare la decisione della ragazza.

I due sono andati insieme al centro commerciale di Marghera ed hanno mangiato ad un fast food. Nessuno sa cosa è successo, ma intorno alle 23, una persona li ha visti litigare vicino la casa di Giulia. Quella discussione poco dopo ha portato al delitto della 22enne.