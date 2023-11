Nelle interviste pre partita, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Luciano Spalletti, ha voluto ritagliarsi un momento e dedicare un pensiero a Giulia Cecchettin. Oltre a questo ha voluto mandare un messaggio forte, per fare la sua parte nel tentare di mettere fine a questa piaga della violenza sulle donne.

Il delitto efferato di Giulia Cecchettin ha scosso l’Italia intera. Per una settimana sono stati tutti con il fiato sospeso, con la speranza che la 22enne di Vigonovo, scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo, facesse ritorno a casa sana e salva.

Le autorità hanno ricercato l’auto del giovane, una Grande Punto nera, tracciandone parte del tragitto svolto, ma senza mai effettivamente avvicinarsi ad essa.

Sabato scorso la drammatica svolta. Un volontario della Protezione Civile, con il supporto del cane Jageer della cinofila, ha rinvenuto il corpo senza vita di Giulia, che dopo essere stata massacrata con colpi di arma da taglio, era stata gettata in un dirupo vicino al lago di Barcis, a Pordenone.

Poche ore più tardi, in serata, Filippo Turetta è stato rintracciato e arrestato in Germania, vicino a Lipsia, dove aveva cercato di fuggire.

Questa vicenda, purtroppo l’ennesima del genere, inevitabilmente ha scosso tutti e risollevato i discorsi sulla violenza di genere e sulla violata libertà delle donne.

In tanti si sono esposti, ribadendo ancora una volta la rabbia per episodi che sono insensati e che non dovrebbero verificarsi mai.

Luciano Spalletti per Giulia Cecchettin

Tra i tanti, che hanno mostrato il loro cordoglio alla famiglia di Giulia e voluto lanciare un messaggio contro questi episodi, c’è stato anche Luciano Spalletti.

Il neo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, nelle interviste del pre partita contro l’Ucraina, match fondamentale per la qualificazione ai prossimi campionati europei, oltre a parlare della partita stessa ha voluto ritagliarsi un momento per dire la sua sulla vicenda di Giulia.

Una presa di posizione forte, che già in passato aveva fatto, in occasione di altri risonanti fatti di cronaca come questo.

Non ne possiamo più di questi codardi di m***a travestiti da principi azzurri. Bisogna aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà.

Queste le parole dell’allenatore degli azzurri ai giornalisti di Rai Sport.