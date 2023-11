Purtroppo è arrivata la triste conferma in queste ultime ore, il corpo trovato all’interno del lago Bargis, a Pordenone, è proprio di Giulia Cecchettin. La 22enne che risultava essere scomparsa dalla sera del 10 novembre, con il suo ex fidanzato.

Filippo Turetta, nell’ultimo video che hanno in mano le forze dell’ordine, lo si vede mentre aggredisce la ragazza e la colpisce fino a farla cadere. Una volta esanime, la prende di forza e la mette in auto.

Il padre non vedendola rientrare nella mattina di domenica, ha subito allertato le forze dell’ordine. Da qui sono partite tempestivamente le ricerche, che nella giornata di oggi hanno portato ad un esito straziante.

Gli inquirenti con l’aiuto dei sommozzatori, hanno cercato a lungo i due ragazzi. Purtroppo dopo quasi 7 giorni, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sapere.

In questi ultimi giorni le ricerche si erano concentrate nella zona di Pordenone. Sia nel lago Bargis, che nella zona intorno. Tuttavia, i sommozzatori nella mattina di oggi, sabato 18 novembre, hanno trovato il corpo si una donna in acqua.

Dopo pochi minuti dall’arrivo della notizia, è arrivata la triste conferma. Quel corpo è proprio di Giulia Cecchettin, la 22enne che tutti speravano di poter riabbracciare sana e salva.

La scomparsa di Giulia Cecchettin e del suo ex fidanzato

Giulia e Filippo avevano interrotto la relazione ad agosto di quest’anno. Lo scorso sabato 10 novembre erano usciti, perché lei doveva cercare un vestito per la sua laurea, che era in programma per giovedì.

Nessuno sa cosa è successo, ma quella stessa sera nessuno dei due è rientrato a casa. Un testimone ha detto di averli visti discutere davanti al parcheggio della casa ed ha chiamato subito gli agenti. Quando i Carabinieri sono arrivati, erano già spariti.

La fuga di Filippo va ancora avanti purtroppo. Hanno rintracciato la sua auto in Austria e da una telecamera, hanno visto che era nel veicolo da solo. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete.