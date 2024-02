Oggi Giulia Cecchettin si laurea. Questa è la notizia che però sta portando a davvero tante polemiche, poiché alcuni studenti dicono di essere stati esclusi dalla cerimonia. Avevano intenzione di intervenire per poter parlare di patriarcato, ma non glielo hanno concesso.

La rettrice dell’università, però ci ha tenuto a specificare che non è così come affermano e che in realtà, è una polemica infondata.

La 22enne Giulia Cecchettin ha perso la vita nella sera di sabato 11 novembre. Era uscita con il suo ex fidanzato Filippo Turetta, per andare a scegliere il vestito per la sua laurea ed insieme erano andati al centro commerciale.

In quei minuti lei stava parlando con la sorella, ma all’improvviso non ha risposto più. Quella sera nessuno dei due ragazzi è mai rientrato a casa. Lei aveva in programma di discutere la sua tesi, il 16 novembre, ma a quella cerimonia non è mai arrivata.

Giulia purtroppo ha perso la vita la sera in cui è scomparsa, per mano del suo ex fidanzato. Quest’ultimo ha poi nascosto il corpo in una zona boschiva vicino al lago di Barcis e si è dato alla fuga, fino a quando non lo hanno fermato sull’autostrada in Germania. Era fermo sulla corsia di emergenza, perché era rimasto senza benzina.

La laurea per Giulia Cecchettin, in programma per oggi

CREDIT: STORIE ITALIANE

Nella giornata di oggi, è in programma proprio il conferimento della laurea alla 22enne. In questa occasione, saranno presenti tutti i membri della sua famiglia ed anche la ministra Annamaria Bernini. Fuori la casa hanno posto delle corone d’alloro.

Da quello che riporta il quotidiano locale, Il Mattino di Padova, l’Udu (Unione degli Universitari) avevano deciso di prendere parte alla cerimonia. Tuttavia, Domenico Amico, sulla loro esclusione ha detto: “Volevamo parlare di patriarcato e di diritti alle donne, ma ci hanno escluso!”

La rettrice dell’università Daniela Mapelli su questa polemica nata alla Vigilia della laurea di Giulia, ha detto: