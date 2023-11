Sono in corso tutte le ricerche del caso per riuscire a portare a casa Giulia Cecchettin ed il suo ex fidanzato Filippo Turetta. I due 22enni risultano essere spariti dalla serata di sabato 22 novembre, dopo aver passato una serata insieme, al McDonald del centro commerciale.

Sono entrambi studenti di ingegneria biomedica e si erano conosciuti da un po’ di tempo. Tra loro era nata una relazione, ma che per volere della giovane, si era conclusa con ad agosto di quest’anno.

Tuttavia, avevano scelto di rimanere in buoni rapporti. Però, dal racconto del papà di Giulia, lui non accettava la fine della storia. Infatti si dice preoccupato, perché dal racconto dei familiari di Filippo, in questi ultimi tempi era molto triste.

Era arrivato al punto che mangiava a malapena. Gli agenti delle due stazioni, appena hanno ricevuto entrambe le denunce, hanno avviato tutte le indagini del caso.

In queste ore è venuto fuori un testimone, che ha detto di averli visti intorno alle 23 di sabato 11 novembre. Erano a Marghera e stavano litigando in auto. Quando il ragazzo ha trattenuto la ex in macchina e poi è ripartito, andando verso il centro del paese.

Le ricerche di Giulia Cecchettin e dell’ex Filippo Turetta

Giulia è uscita dalla sua abitazione a Vigonovo, intorno alle 18. Con il suo ex ragazzo doveva andare a mangiare al McDonald, nel centro commerciale di Marghera. Proprio lì li hanno visti intorno alle 20.

La ragazza ha risposto all’ultimo messaggio della sorella alle 22.43, poi ha spento il telefono. Da lì nessuno ha più avuto sue notizie. Giovedì si sarebbe dovuta laureare ed infatti, con i suoi familiari, era impegnata ad organizzare questa festa.

Tutti dicono che non si sarebbe mai allontanata volontariamente. Filippo Turetta dicono che non aveva mai accettato la fine di questa storia. I familiari ammettono che in questi ultimi tempi era molto triste e che mangiava a malapena.

Il suo telefono ha dato l’ultimo segnale alle 23.30, di sabato, nella zona di Fossò, a 27 chilometri da Marghera. Tuttavia, alcune persone hanno detto di aver visto la sua macchina transitare nella serata di domenica 12 novembre, verso Vazzola. I familiari chiedono aiuto, con la speranza di poterli riportare presto a casa.