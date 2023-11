Sono giorni di grande strazio ed angoscia quelli che stanno vivendo i familiari di Giulia Cecchettin e di Filippo Turretta, i due ex fidanzati 22enni che risultano essere scomparsi dalla serata di sabato 11 novembre. Si sono lasciati ad agosto, ma da quello che dicono sono rimasti in buoni rapporti.

I genitori hanno presentato entrambi una denuncia alle forze dell’ordine, che a loro volta hanno fatto tutte le ricerche del caso. I telefoni risultano essere spenti da quella stessa sera.

Entrambi sono studenti di ingegneria. Giulia è di Vigonovo, in provincia di Venezia. Filippo invece, è di Torreglia, in provincia di Padova. La loro relazione sarebbe terminata ad agosto, ma tutti dicono che erano rimasti amici.

Da una ricostruzione delle forze dell’ordine, è emerso che i due si sono incontrati intorno alle 18 di sabato 11 novembre. La ragazza è salita a bordo della Fiat Punto nera dell’ex.

Insieme sono andati al centro commerciale Nave De Vera, a Marghera. Alcune persone dicono di averli visti seduti al tavolo del McDonald, alle 20. Giulia ha risposto ad un messaggio della sorella, alle 22.43, poi il nulla. La sorella su questo ha dichiarato:

Io e mia sorella ci siamo scambiati messaggi tutta la sera. Era serena, come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono state più sue notizie.