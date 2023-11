Un nuovo caso di violenza è quello emerso in questi ultimi giorni, che si è consumato nello stesso comune in cui viveva Giulia Cecchettin. Un uomo di 71 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine perché quatto 16enni lo hanno visto mentre inveiva contro l’anziana moglie.

La comunità è ancora sconvolta dalla vicenda della ragazza, che sono presto intervenuti per aiutare la signora. Ora il signore si trova in arresto, accusato probabilmente di maltrattamenti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, l’episodio si è consumato nella giornata di sabato 25 novembre. Proprio nella frazione di Tombelle, che si trova nel comune di Vigonovo, in provincia di Venezia.

Da ciò che è emerso i quattro ragazzi, stavano passeggiando vicino la chiesa. Quando all’improvviso hanno visto il 71enne urlare e colpire l’anziana moglie con i calci. Da qui sono subito intervenuti.

Per prima cosa sono andati dalla signora per soccorrerla e poi, le hanno consigliato di non risalire in auto. La donna però, troppo spaventata, ha detto ai giovani che stava bene ed è tornata con il marito.

I 16enni hanno presto chiamato i Carabinieri ed hanno raccontato l’accaduto. Sono riusciti ad avere come informazione, la targa della macchina con cui viaggiava la coppia. Così è iniziata la tempestiva ricerca.

Delitto di Giulia Cecchettin: l’arresto del 71enne

Dopo pochi minuti, hanno rintracciato l’auto fuori la casa che si trova nella frazione di Legnaro. Hanno suonato al citofono ed hanno chiamato l’uomo al telefono, ma non hanno mai ricevuto una risposta. Dopo diverse insistenze, sono riusciti a parlare con lui tramite una finestra.

Non permetteva alla moglie né di parlare e nemmeno di farsi vedere. Grazie all’insistenza delle forze dell’ordine, il signore alla fine ha deciso di far uscire la moglie, che è stata subito medicata dai soccorritori.

Lui ora si trova in arresto e dalle indagini è emerso, che aveva questi comportamenti con la donna da circa un anno. Ora si trova nella casa circondariale di Padova. Filippo Turetta invece, accusato del delitto di Giulia Cecchettin, si trova a Venezia.