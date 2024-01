Giulia Lavatura nonostante la caduta dal nono piano è riuscita a sopravvivere e grazie ad un intervento, ora è fuori pericolo. La figlia Wendy di 6 anni ed il cane di famiglia Jessy purtroppo non sono sopravvissuti ed hanno perso la vita dopo l’impatto con il suolo.

La mamma 41enne era seguita già da tempo dal servizio di igiene mentale, che si trova nella città di Ravenna. Il marito che invece era a letto, non si è reso conto di nulla, fino a quando non lo hanno avvertito i soccorritori.

Giulia poco prima di gettarsi nel vuoto aveva pubblicato sui social uno strano post, in cui lanciava accuse nei confronti del padre, di alcuni suoi familiari ed anche nei confronti del marito.

Ci ha tenuto però, a ringraziare le sue amiche, che in questi anni l’hanno sempre capita e mai lasciata sola. Gli agenti per lei hanno disposto l’arresto con l’accusa di delitto pluriaggravato ed anche per il decesso del cane.

Una vicina, ascoltata dagli agenti ha detto di aver sentito la figlia urlare poco prima. La piccola Wendy diceva: “Mamma no, no mamma!” Vicino a lei hanno trovato un piccolo peluche, che forse la bimba stava stringendo tra le mani in quei minuti.

Le condizioni di Giulia Lavatura dopo la caduta

Il sordo tonfo è stato sentito fino al palazzo di fronte. I primi a lanciare l’allarme però, sono stati alcuni operai che erano arrivati nel palazzo, per iniziare il loro turno di lavoro.

Gli agenti visto che c’erano dei ponteggi davanti tutto il condominio, per dei lavori nella facciata, ipotizzano che la donna abbia usato una delle impalcature esterne per gettarsi. Tuttavia, credono che una rete abbia attutito la sua caduta, permettendole di sopravvivere.

Infatti, i sanitari intervenuti l’hanno trovata sveglia ed in condizioni gravi. In queste ore è emersa proprio la notizia che ora non risulta più essere in pericolo di vita. La figlia ed il cane invece, sono deceduti sul colpo a causa della violente caduta.