Nella giornata di ieri, mercoledì 10 gennaio, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di Giulia Lavatura. La mamma che si è gettata dal nono piano insieme alla sua bimba ed al cane. Il suo legale ha chiesto per lei la scarcerazione, viste le patologie di cui è affetta.

Gli inquirenti che stanno indagando sull’episodio hanno deciso di non disporre l’autopsia sul corpo della piccola Wendy. Questo perché la causa che ha portato alla sua straziante scomparsa, sembra essere abbastanza chiara.

Tuttavia, hanno deciso di disporre comunque il prelievo dei liquidi. Hanno appunto il sospetto che la donna possa aver dato dei sonniferi alla piccola, prima di gettarsi dall’impalcatura esterna.

Lei ha negato questa accusa. Giulia ha detto che in realtà Wendy aveva sonno, perché si era appena svegliata ed era tra le sue braccia. Nel suo interrogatorio con il pm, ha voluto confermare l’aggravante della premeditazione.

La mamma 41enne ha detto che aveva pensato di togliersi la vita già da tempo e che voleva portare la figlia con sé, perché non voleva lasciarla da sola. Era seguita da tempo da Centro di Salute Mentale.

Come Giulia Lavatura è riuscita a sopravvivere alla caduta

Era la mattina di lunedì 8 gennaio. Giulia pochi giorni prima aveva scritto un post, rivolgendo accusa nei confronti del suo papà, di alcuni zii ed anche nei confronti del marito, ma che ha reso pubblico solo quella mattina.

Nel palazzo di via Dario Dradi, teatro del dramma, al momento ci sono dei ponteggi per i lavori in corso. Avrebbe usato proprio un’impalcatura esterna la donna, per riuscire a gettarsi nel vuoto.

La figlia di 6 anni, sentita da una vicina, ha provato ad urlare per fermare la madre, ma non è riuscita. Giulia legato alla sua mano sinistra, aveva anche il guinzaglio della loro cagnolina Jessy.

Purtroppo però visto il violento impatto con il suolo, la piccola ed il cane non sono sopravvissuti. La mamma invece, è sempre rimasta cosciente. Si trova ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena e non è più in pericolo di vita. Il marito in quei minuti era in casa, ma non si sarebbe reso conto di nulla, solo quando i soccorritori lo hanno avvisato, ha fatto la triste scoperta.